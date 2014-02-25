Украине нужны политики с состояниями "честного происхождения" - Сикорский
Тот факт, что Янукович после подписания соглашения об урегулировании политического кризиса с оппозицией, выехал из Киева глава МИД Польши назвал "невероятным".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украине нужны политики, которые смогут доказать честное происхождение своих состояний.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Сикорский заявил сегодня в эфире Польского радио, отвечая на вопрос, не считает ли он "политическим фальстартом" появление экс-премьера Юлии Тимошенко на Майдане Незалежности в Киеве в субботу.
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"Она, по-видимому, должна была появиться на Майдане и поблагодарить за освобождение, но считаю, что Украина нуждается в политиках, которые смогут доказать честное происхождение своих состояний", - сказал он.
Сикорский также назвал "невероятным" тот факт, что экс-Президент Виктор Янукович после подписания соглашения об урегулировании политического кризиса с оппозицией выехал из Киева.
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Министр не исключил того, что Янукович запланировал этот побег раньше. Но при этом министр подчеркнул, что на тот момент не имел такой информации.
"Не припомню, чтобы кто-то в Польше мне говорил, что есть информация, что с Януковичем все закончено, что не нужно подписывать соглашение", - сказал он.
Сикорский также отметил, что, наоборот, обнародованные в последнее время документы подтверждают, что власть готовила "еще более кровавый сценарий" расправы с Майданом.
"Прошу посмотреть на дату и час фотографии на моем твиттере мужчины со снайперской винтовкой. Эти люди, собственно, в это время там убивали", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Сикорский был одним из трех европейских министров, которые 20-21 февраля принимали участие в переговорах Януковича с оппозицией и протестующими, завершившимися подписанием соглашения, которое должно было разрешить кризис в стране.
Янукович, точное место пребывания которого неизвестно до сих пор, в пятницу якобы находился в Харькове.
В субботу Верховная Рада отстранила Януковича от должности Президента, а он заявил о государственном перевороте.