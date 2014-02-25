Украине нужны политики с состояниями "честного происхождения" - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украине нужны политики, которые смогут доказать честное происхождение своих состояний.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Сикорский заявил сегодня в эфире Польского радио, отвечая на вопрос, не считает ли он "политическим фальстартом" появление экс-премьера Юлии Тимошенко на Майдане Незалежности в Киеве в субботу.

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"Она, по-видимому, должна была появиться на Майдане и поблагодарить за освобождение, но считаю, что Украина нуждается в политиках, которые смогут доказать честное происхождение своих состояний", - сказал он.

Сикорский также назвал "невероятным" тот факт, что экс-Президент Виктор Янукович после подписания соглашения об урегулировании политического кризиса с оппозицией выехал из Киева.

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Министр не исключил того, что Янукович запланировал этот побег раньше. Но при этом министр подчеркнул, что на тот момент не имел такой информации.

"Не припомню, чтобы кто-то в Польше мне говорил, что есть информация, что с Януковичем все закончено, что не нужно подписывать соглашение", - сказал он.

Сикорский также отметил, что, наоборот, обнародованные в последнее время документы подтверждают, что власть готовила "еще более кровавый сценарий" расправы с Майданом.

"Прошу посмотреть на дату и час фотографии на моем твиттере мужчины со снайперской винтовкой. Эти люди, собственно, в это время там убивали", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Сикорский был одним из трех европейских министров, которые 20-21 февраля принимали участие в переговорах Януковича с оппозицией и протестующими, завершившимися подписанием соглашения, которое должно было разрешить кризис в стране.

Янукович, точное место пребывания которого неизвестно до сих пор, в пятницу якобы находился в Харькове.

В субботу Верховная Рада отстранила Януковича от должности Президента, а он заявил о государственном перевороте.