Клюев подал в отставку

Об этом сообщил УНИАН сам Андрей Клюев.

Он подтвердил, что добровольно написал заявление об отставке и встретился с Виктором Януковичем в Крыму исключительно для того, чтобы лично передать свое заявление . Так же он заявил, что был фактически отстранен от принятия любых решений по урегулированию конфликта и не знал о готовящемся силовом сценарии. Клюев уверен, что следствие разберется со всеми обстоятельствами происшедшей трагедии, а виновные понесут наказание.

Так же, как утверждают наши источники, на обратном пути в Киев на уже экс-главу Администрации Президента было совершено нападение, а сам он получил серьезное ранение. По сведениям источника, автомобиль Клюева отобрали неизвестные. Однако сам он эту информацию комментировать пока отказался.