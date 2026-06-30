'Особый объект': Украина повторно ударила по центру космической связи под Москвой

Этот объект находится на расстоянии более 500 км от границы Украины и используется для координации действий захватнической армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дальнобойные силы вновь нанесли удар по центру космической связи "Дубна" в Московской области. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня наши дальнобойные санкции против России за эту войну вновь достигли центра космической связи "Дубна" в Московской области. Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации деятельности оккупационного контингента России в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, от государственной границы Украины до этого объекта более 500 километров.

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По словам главы государства, недавно Силы обороны Украины уже достигали четырёх таких российских центров – не только в Московской, но и во Владимирской областях.

"Шаг за шагом выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага", – отметил Зеленский.

Удары по России – главные новости

Как сообщал УНИАН, 22 июня Силы обороны Украины уже нанесли удар по центру космической связи "Дубна". Атака привела к масштабному задымлению на объекте.

Тогда было установлено, что был поражен аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также техническое здание рядом с этой антенной.

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