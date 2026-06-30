Можно ли использовать топливо, которому 20 лет: все последствия такого решения

Если у вас завалялась канистра старого топлива, то не спешите заливать его в бак своего авто.

Бензин и дизельное топливо со временем теряет свои свойства. Через 20 лет топливо будет иметь коррозионный осадок и липкий налет, что негативно влияет на двигатель автомобиля при использовании.

Издание wionews выяснило, чем опасно старое топливо.

Фактический срок хранения топлива

Эксперты отрасли отметили, что топливо не предназначено для длительного хранения. Обычный бензин начинает разлагаться уже через три–шесть месяцев, а дизельное топливо, как правило, сохраняет свои свойства до 12 месяцев, после чего его качество резко ухудшается.

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Окисление и образование налета

Когда бензин хранится в течение двух десятилетий, он подвергается сильному окислению. Легкие горючие химические вещества полностью испаряются, оставляя после себя густой липкий налет, который не способен запустить двигатель.

Микроорганизмы в дизельном топливе

Старое дизельное топливо очень подвержено накоплению влаги и гидролизу. За 20 лет под воздействием воды создаются благоприятные условия для размножения бактерий и грибков, в результате чего топливо будет иметь коррозионный осадок.

Повреждения двигателя

Попытка запустить современный автомобиль на 20-летнем топливе приведёт к немедленным и дорогостоящим повреждениям. Густая, разложившаяся жидкость мгновенно заблокирует фильтры, выведет из строя топливные форсунки и оставит отложения внутри блока цилиндров.

Точка невозврата

Хотя слегка просроченное топливо иногда можно разбавить свежим бензином, 20-летнее топливо невозможно восстановить с помощью химических присадок. Его необходимо безопасно утилизировать.

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