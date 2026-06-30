Денисенко ответила, когда состоится её свадьба с новым возлюбленным

Пара недавно обручилась.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которой недавно сделал предложение новый избранник Юрий Савранский, заговорила о предстоящей свадьбе.

Звездная невеста в своем Instagram призналась, что они с возлюбленным уже думают о праздновании. Точной даты свадьбы она пока не назвала, но пообещала, что это произойдет скоро.

"Скоро, потому что у нас плотный график", – написала Наталка.

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Также Денисенко рассказала, как её 8-летний сын Андрей отреагировал на помолвку.

"Спокойно. Андрей вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем делать такое предложение, ведь Юра и так уже мой муж. Сынок очень привык к Юре, и тот на него очень хорошо влияет", – подчеркнула актриса.

К слову, для Денисенко это будет второй брак. В прошлом году она официально развелась с актером Андреем Фединчиком. Пара прожила вместе восемь лет и имеет общего сына.

Напомним, ранее Андрей Фединчик впервые отреагировал на помолвку своей бывшей жены Наталки Денисенко.

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