Связанные с Красновым структуры пытаются через суд взыскать из бюджета Днепра более 130 млн грн

Речь идет как минимум о двух судебных процессах, связанных с демонтированными рекламными конструкциями и размещением рекламы на остановках.

Связанные с Загидом Красновым структуры через суды пытаются взыскать из бюджета Днепра более 130 млн грн во время полномасштабной войны, говорится в расследовании Dnipro Express.

"Во время войны из бюджета Днепра пытаются изъять более 130 млн грн, которые могли бы быть направлены на поддержку военных, восстановление инфраструктуры и ликвидацию последствий российских атак", – говорится в материале.

По данным авторов материала, речь идет как минимум о двух судебных процессах, связанных с демонтированными рекламными конструкциями и размещением рекламы на остановках.

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Первый иск касается более 49,3 млн грн, которые, по утверждению расследователей, компании из окружения Загида Краснова (Габибулаева) пытаются взыскать с городского бюджета за рекламные щиты, демонтированные еще в 2021 году.

"В рамках одного из процессов фирмы Загида Краснова (Габибулаева) пытаются отобрать у общины более 49,3 млн грн за демонтированные еще в 2021 году рекламные щиты", – говорится в материале.

Авторы расследования отмечают, что значительная часть рекламных конструкций была установлена еще в 2000-х годах и, по их словам, имела многочисленные нарушения технических и процедурных норм.

"Конструкции нередко падали во время сильного ветра, угрожая безопасности жителей", – утверждают расследователи.

В публикации напоминается, что с 2016 года городские власти приступили к демонтажу незаконно установленных рекламных носителей.

"Эта работа встретила яростное сопротивление со стороны Краснова (Габибулаева) и его сообщников – привезенные на места демонтажа "титушки" стреляли и устраивали драки с работниками коммунальных служб", – отмечают авторы.

Рассмотрением этого дела занимался судья Геннадий Манько. Как утверждается в расследовании, во время одного из заседаний он менее чем за час ознакомился почти с 60 томами материалов дела и вынес решение в пользу истцов.

"Даже поверхностное ознакомление с таким объемом документов потребовало бы значительно больше времени", – отмечается в материале.

Второй судебный процесс касается размещения рекламы на остановках. В этом деле, по данным Dnipro Express, структуры, связанные с Красновым, пытаются взыскать из бюджета Днепра почти 86 млн грн.

Рассмотрение дела ведет судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Михаил Николенко.

По данным авторов расследования, после возврата иска на доработку истцы увеличили сумму претензий в четыре раза.

"Истец резко – в 4 раза – повышает размер требований", – говорится в публикации.

Также в материале отмечается, что суд разрешил провести экспертизу по так называемой "неполученной выгоде", которая, по оценке расследователей, была выполнена "буквально с помощью калькулятора", а в качестве экспертов выступали не сотрудники государственного специализированного учреждения, а привлеченные по контракту лица.

При этом, как утверждают авторы расследования, представителям общины Днепра в проведении альтернативной экспертизы было отказано.

В целом, по подсчетам Dnipro Express, сумма претензий к городскому бюджету по двум делам превышает 130 млн грн.

Кроме того, расследователи обращают внимание на имущественное положение судей, рассматривавших указанные дела. В частности, в материале речь идет о недвижимости и других активах, оформленных на родственников и связанных лиц, что, по мнению авторов публикации, требует дополнительной проверки со стороны компетентных органов.