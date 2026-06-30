Новый iPhone 18 Pro впервые показали на видео – его проверили на прочность

Предположительно, это фрагменты из реально существующего рекламного ролика Apple.

Одна из крупнейших утечек Apple за последние годы раскрыла фото и видео еще не анонсированного iPhone 18 Pro. На записи показан смартфон серебристо-серого цвета, проходящий испытание на падение, пишет Phone Arena.

Внешне iPhone 18 Pro почти не отличается от 17 Pro. Смартфон сохранил знакомый дизайн с плоскими гранями и крупным блоком камер. Однако камеры могут стать немного крупнее, а переход между задней панелью и металлической рамкой – более цельным.

Судя по видео, смартфон проходит испытания в контролируемой лабораторной среде: устройство несколько раз сбрасывают на твердую поверхность. По внешнему виду после падений серьезных повреждений не видно, однако короткие ролики не позволяют детально оценить состояние корпуса и дисплея.

Видео дня

Сообщается, что новый iPhone Pro-смартфон сохранит алюминиевую конструкцию. Apple использует новый высокоплотный алюминиевый сплав семейства 7000, который снижает температуру плавления сплава и не дает образовываться лишним отложениям на электродах.

Презентация iPhone 18 Pro и 18 Pro Max состоится 9 сентября вместе с iPhone Ultra – первым складным смартфоном Apple. Одним из ключевых обновлений станет переход на новый чип A20 Pro, построенный по 2-нанометровому (2-нм) техпроцессу, который должен заметно повысить производительность и энергоэффективность.

Особое внимание будет уделено камере – в iPhone 18 Pro появится 48-Мп тройной модуль с переменной диафрагмой, что улучшит качество снимков в условиях слабого освещения. Второе обновление коснется телефото-объектива. Также Apple планирует уменьшить размер Dynamic Island.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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