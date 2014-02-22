В Хмельницком скончалась женщина, получившая огнестрельное ранение возле Управления СБУ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача Хмельницкой городской больницы по хирургической части Михаил Соболь.

Он отметил, что состояние остальных трех пострадавших - стабильный.

Как сообщалось, в Хмельницком митингующие 19 февраля заняли здание областной государственной администрации, а также взяли в осаду прокуратуру Хмельницкой области.

Во время штурма УСБУ из огнестрельного оружия было ранено 6 человек.

Руководство облуправления СБУ взяла на себя ответственность за огнестрельные ранения людей, которые произошли во время штурма помещения СБУ, и заявило о готовности оплатить лечение.