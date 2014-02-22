В Хмельницком скончалась женщина, получившая огнестрельное ранение возле Управления СБУ
17:12, 22 февраля 2014Политика
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Сегодня умерла 72-летняя Людмила Шеремет, которая получила огнестрельное ранение в голову 19 февраля под Управлением СБУ в Хмельницкой области.
Стрельба у СБУ / Денис Кораблев
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача Хмельницкой городской больницы по хирургической части Михаил Соболь.
Он отметил, что состояние остальных трех пострадавших - стабильный.
Как сообщалось, в Хмельницком митингующие 19 февраля заняли здание областной государственной администрации, а также взяли в осаду прокуратуру Хмельницкой области.
Во время штурма УСБУ из огнестрельного оружия было ранено 6 человек.
Руководство облуправления СБУ взяла на себя ответственность за огнестрельные ранения людей, которые произошли во время штурма помещения СБУ, и заявило о готовности оплатить лечение.
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