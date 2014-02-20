Вооруженный "Беркут" готовится к выезду из базы в Киеве

С базы "Беркута" на просп. Краснозвездном к выезду готовятся около 700 вооруженных силовиков.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Фейсбук-страницу Евромайдан-SOS.

Сейчас на базу "Беркута" прибыло 8 автобусов ПАЗ, силовиков вооружают автоматами Калашникова. Туда также приехали три больших автобуса с крымскими номерами.

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В целом сейчас на базе находится около 700 беркутовцев.

Также известно, что по ул. Грушевского в сторону Майдана Независимости движутся машины с военными.