На Большой Житомирской титушки расстреляли двух человек - очевидцы
00:48, 19 февраля 2014Политика
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На Большой Житомирской титушки расстреляли двух человек, один из которых погиб на месте.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Евромайдан со ссылкой на Сергея Моргунова.
"На Большой Житомирской титушки расстреляли двух ребят. Один погиб. Про второго не знаю. Впервые в жизни услышал свист пуль. Погибший стоял передо мной, я успел спрятаться за машину", - сообщил Моргунов.
"UPD: забросали гранатами, как у ментов. Мы начали отступать. Ребята просто стояли и высматривали сколько этих упырей. Они открыли по нам огонь. Не знаю из чего. Основные силы на тот момент еще не успели подойти", - добавил он.
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