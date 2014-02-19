На Большой Житомирской титушки расстреляли двух человек - очевидцы

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Евромайдан со ссылкой на Сергея Моргунова.

"На Большой Житомирской титушки расстреляли двух ребят. Один погиб. Про второго не знаю. Впервые в жизни услышал свист пуль. Погибший стоял передо мной, я успел спрятаться за машину", - сообщил Моргунов.

"UPD: забросали гранатами, как у ментов. Мы начали отступать. Ребята просто стояли и высматривали сколько этих упырей. Они открыли по нам огонь. Не знаю из чего. Основные силы на тот момент еще не успели подойти", - добавил он.