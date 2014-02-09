Луценко: Мы должны совместно организовать Восточный Майдан
Луценко призвал жителей Юго-Востока Украины организовать Восточный Майдан
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко призвал жителей Юго-Востока Украины организовать Восточный Майдан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня, выступая со сцены на Майдане Незалежности в Киеве, на десятом Народном вече.
“Мы должны совместно организовать Восточный Майдан. Там, на Востоке 30-40% голосовали за оппозицию. Там должен восстать Восточный Майдан”, - сказал Луценко.
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Обращаясь к жителям Юго-Востока, он отметил, что на Киевском Майдане стоят люди, которые не хотят привести к власти кого-то и хотят изменить страну.
“Вставай, Донбасс! Вставай Восток! Достаточно уже лежать под бандитами. Мы единый гордый народ”, - подчеркнул Луценко.
Также он призвал людей увеличивать отряды самообороны, записываясь в их ряды.
“Станьте самозащитником Майдана и своего будущего”, - сказал Луценко.