Янукович пообещал Нуланд как можно скорее освободить задержанных активистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд сегодня в Киеве.

По данным пресс-службы, стороны обсудили пути урегулирования внутриполитической ситуации в Украине на основе диалога власти и оппозиции.

Президент подчеркнул, что сделает все для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в государстве.

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Янукович отметил, что все вопросы должны решаться исключительно путем мирных переговоров и политического диалога. "Только за счет диалога и компромиссов возможно вывести страну из политического кризиса", - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что является сторонником скорейшего проведения конституционной реформы с соблюдением всех необходимых процедур по подготовке Основного Закона.

Кроме того, Янукович проявил готовность к продолжению диалога с оппозицией, отметили в пресс-службе.