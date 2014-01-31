Рыбак допускает роспуск ВР в случае непринятия законов, "необходимых государству"

Об этом он сказал в интервью одному из украинских каналов, отвечая на вопрос относительно возможного роспуска парламента.

Рыбак отметил, что роспуск парламента действительно возможен. «Если парламент будет продолжать вести себя таким образом, что будет перерывы все время объявлять, если парламент не будет принимать законы, необходимые государству, нашим избирателям, я имею в виду экономические и социальные, Президент сказал: "Я вынужден буду обратиться к народу Украины, такой парламент нам тогда не нужен, проведу консультации с руководителями фракций, с руководством парламента и я подпишу закон о роспуске парламента», - рассказал спикер.

Он отметил: «Вариант такой я не исключаю».

«Но я хотел бы верить, что парламент найдет в себе силы работать», - сказал Рыбак.