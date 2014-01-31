Посол Китая не подтвердил, что условием для инвестиций в Украину является ассоциация с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в комментарии журналистам.

«У меня остались сомнения на счет правдивости или правильности ссылки на слова Сикорского. Может быть, эти сомнения в правильности перевода его слов», - сказал посол.

Читайте такжеКитай будет инвестировать в Украину при условии ее ассоциации с Евросоюзом - МИД ПольшиОн отметил, что лично присутствовал на декабрьских встречах высшего уровня между Китаем и Украиной, и может подтвердить, что сотрудничество между двумя странами в различных сферах проводятся исключительно с учетом высокого уровня стратегического партнерства, а также взаимовыгодности конкретных проектов двустороннего сотрудничества.

Посол отметил, что конкретные проекты двустороннего сотрудничества носят взаимовыгодный характер и осуществляются только в двустороннем формате.

Читайте такжеРост экономики Китая замедлился до 7,7%Как сообщал УНИАН, 30 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому агентству сообщил, китайская власть выдвинула условием для своих инвестиций в Украину подписание украинской властью Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. "Из того, что знаю, власти Китая во время визита Президента Януковича заявили, что их страна заинтересована инвестировать в украинский аграрный сектор, но при условии подписания Соглашения об ассоциации", - сказал Сикорский. Министр объяснил такое требование желаниям лучшей защиты своих инвестиций.