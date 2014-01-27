В Свободе заявляют, что Майдан не давал распоряжений о захвате министерств

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно занятия митингующими здания Минюста.

«Когда люди занимали здания, какая логика была: занимали те здания, которые принадлежат обществу. Профсоюзы - это коллективная собственность всей украинской общины, всех членов профсоюзов, то мы зашли сюда. Киевский городской совет - это орган, собственность всех жителей территориальной общины, поэтому зашли туда. В областях областные советы являются собственностью общины - зашли туда», - сказал депутат.

«Решения руководства Майдана захватывать любые министерства не было», - подчеркнул Сиротюк.

Читайте такжеКомендант Майдана назвал провокацией захваты министерствОн выразил мнение, что из-за того, что «власть не идет ни на какой контакт с обществом, начала применять оружие», люди радикализируются и показывают свою позицию.

Кроме того, депутат отметил, что «должны быть какие-то санкции к людям, которые самовольно действуют».

«Нельзя в условиях революции и в условиях фактически военного положения делать что угодно. Я просто скажу, что делают с теми на войне, кто делает самовольные действия - расстреливают сразу», - сказал Сиротюк.

Как сообщал УНИАН, активисты "Общего дела" ночью захватили одно из зданий Министерства юстиции, которая находится в Киеве на улице Городецкого,13.

После этого министр юстиции Елена Лукаш, которая входит в группу переговорщиков от власти, заявила: если в течение получаса не освободят министерство, то она будет обращаться в СНБО с требованием инициировать введение чрезвычайного положения. Однако представители "Общего дела" продолжают удерживать Минюст.

Милиция возбудила уголовное производство по факту захвата здания Министерства юстиции.