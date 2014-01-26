Солист ДДТ поддержал Евромайдан и посоветовал отделять зерна от плевел

"Я хочу сказать, что я переживаю вообще за Украину, за украинский народ, просто людей, обычных граждан Украины", - сказал музыкант в интервью радиостанции Эхо Москвы.

Как объяснил Шевчук, для него восприятие украинских событий во многом строится на личном опыте.

"У меня много друзей и в Киеве, и в других городах, и в Харькове, и в Донецке, и во Львове. Мы часто ездим на гастролях, поём, общаемся. Да и у самого меня фамилия Шевчук, какие-то корни оттуда. Поэтому я воспринимаю всю эту ситуацию с большой тревогой. Она во многом трагична", - заявил он.

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Украинская ситуация, по его мнению, "во многом очень высока" и даже "духовна", но и одновременно "сложнейшая".

"Конечно, если сказать о правительстве, то я не сторонник этого правительства. Многое знаю о Януковиче и его команде", - сказал Шевчук.

Певец рассказал, что его друзья-киевляне на Майдан ходят "как на работу" - и не потому, что они "радикалы" или "националисты", а потому что достала "коррумпированная, полууголовная такая власть".

Он признал, что на Майдане присутствуют очень разные силы.

"Но вы поймите, революция ведь такая вещь. Туда стекаются не только самые лучшие люди, которые хотят добра всем и каких-то новых отношений между людьми. Туда собирается и маргинальная часть, и жулики, бандиты и все. Потому что там, как на вокзале сейчас", - аргументировал свою точку зрения Шевчук.

Напоследок он посоветовал "отделять зерна от плевел".

"Вот такое моё мнение. Оно достаточно сложное. Но самое главное, ещё раз скажу от всей души, что я, мои друзья желаем просто Украине какого-то политического решения всё-таки. И к власти Украины я бы обратился, чтобы не было большой крови. Всё-таки она должна идти на серьёзные компромиссы, потому что так складывается историческая ситуация", - резюмировал музыкант.