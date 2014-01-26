На Грушевского продолжается перемирие

Как передает корреспондент УНИАН, никаких активных действий со стороны силовиков и со стороны митингующих не наблюдается.

Возле баррикад находится около 1 тысячи человек. Люди постоянно подходят, перемещаются небольшими группами.

В первом ряду баррикад, возле сгоревших автобусов, около сотни митингующих. Они греются у костров, оставшихся от горящих шин. Иногда митингующие подбрасывают шины, поддерживая огонь.

Читайте такжеОхрана Майдана бежит на Грушевского, опасаясь атаки БеркутаВо втором ряду баррикад находится несколько сотен человек. Многие из них забрались на баррикады и смотрят в сторону силовиков, время от времени выкрикивая лозунги Майдана.

Также активисты греются возле бочек с огнем.

За колоннами стадиона «Динамо» протестующие укрепляют баррикады. Они сбивают снег, собирают его в мешки, поливают водой и укрепляют баррикады между стадионом и Мариинским парком.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 25 на 26 января активисты заняли Украинский дом в центре Киева и выставляют возле него охрану. В захваченном здании будет расположен пункт обогрева и пресс-центр.