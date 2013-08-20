Депутатов местных советов хотят заставить голосовать в открытую

Народный депутат от «Батькивщины» Юрий Вознюк зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона о внесении изменений в статью 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения поименного голосования депутатов местных советов.

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть третью статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», согласно которым решение совета принимается открытым поименным голосованием. Тайное голосование, в виде исключения, проводится в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 16 статьи 26, пунктами 1, 29 и 31 статьи 43 и статьями 55, 56 данного закона.

В нынешней же редакции решение совета принимается открытым (в том числе поименным) или тайным голосованиям, а тайное голосование обязательно проводится в случаях, предусмотренных в названных выше пунктах.

Как отмечается в объяснительной записке, цель законопроекта - обеспечение возможности избирателям контролировать результаты голосования депутатов местных советов по вопросам принятия всех решений; улучшение дисциплины депутатов местных советов и предупреждение их участия в принятии решений в собственных интересах, решений не в интересах общины и решений, которые могут вызвать осуждение и возмущение со стороны избирателей; обеспечение реализации гласности и открытости со стороны органов местного самоуправления.