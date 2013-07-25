К Януковичу и Путину пустят по 15 украинских и российских журналистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в частности, запланирована встреча Президента Украины с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным (АПУ, ул. Банковая, 11).

В начале встречи запланирована протокольная съемка. Работают пресс-службы президентов и по 15 представителей украинских и российских СМИ.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление пресс-службы и коммуникаций Администрации Президента Украины до 18:00 24 июля с.г. по телефонам +380 (44) 255-63-18.

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О времени проведения встреч будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 23 июля директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис отметил, что президенты России Владимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси.