В воскресенье Янукович и Путин вместе поедут в Севастополь

В воскресенье, 28 июля, Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин в Севастополе примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня флота Украины и Дня военно-морского флота Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, по вопросам аккредитации необходимо обращаться в отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации по тел.: 0692 54 23 56, 54 59 36.

Аккредитация, проведенная пресс-центром Командования ВМС ВС Украины, тоже действительна.