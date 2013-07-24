В воскресенье Янукович и Путин вместе поедут в Севастополь
14:48, 24 июля 2013Политика
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Янукович и Путин 28 июля в Севастополе примут участие в торжествах по случаю Дня флота Украины и Дня ВМС России.
Президенты посетят празднование дня флотов
В воскресенье, 28 июля, Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин в Севастополе примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня флота Украины и Дня военно-морского флота Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, по вопросам аккредитации необходимо обращаться в отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации по тел.: 0692 54 23 56, 54 59 36.Аккредитация, проведенная пресс-центром Командования ВМС ВС Украины, тоже действительна.
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