Пресс-конференция в Симферополе «1025-летие Крещения Руси: начало украинской части международного Крестного хода»

4 июля в 15.55, в аэропорту города Симферополь, состоится встреча международного Крестного Хода в честь 1025-летия Крещения Руси с мощами святого равноапостольного князя Владимира.

Сбор журналистов в 15.30 возле правительственного комплекса аэропорта «Симферополь».

После встречи святыни состоится пресс-конференция на тему: «1025-летие Крещения Руси: начало украинской части международного Крестного хода и праздничные мероприятия в Украине, Беларуси, России».

В пресс-конференции примут участие:

член международного оргкомитета празднования 1025-летия Крещения Руси, рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси»( http://dkr.kiev.ua) Олег Карамазов;

член Правления международной общественной организации «День Крещения Руси»,

руководитель «Музея Шереметьевых» Алексей Шереметьев;

священнослужители, сопровождавшие святыню в Крестном ходе, по территории России, Беларуси и духовенство Симферопольской и Крымской епархий.

Участники пресс-конференции расскажут обо всех мероприятиях, которые состоятся в рамках празднования юбилея Крещения Руси, о новом, международном формате празднования, о грандиозном праздничном концерте на Крещатике, который состоится 27 июля в Киеве и ответят на вопросы журналистов.

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*** День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».