Азаров считает невеждами депутатов, не уделивших внимание посланию Януковича

Премьер-министр Николай Азаров считает, что у депутатов от оппозиции, не уделивших внимания ежегодному Посланию Президента Украины Виктора Януковича, недостаточно образования.

Об этом глава правительства заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

“К сожалению, очередная неделя в Верховной Раде в очередной раз завершилась безрезультатно. Опять оппозиционные фракции заблокировали работу Верховной Рады, и парламент не смог принять важные для страны решения. Трудно сказать, какой повод для очередной блокады был придуман. Меня больше всего поразило то, как отнеслись так называемые оппозиционеры к ежегодному Посланию Президента. Они этот серьезный фундаментальный документ даже не стали читать. Может быть, по причине недостаточного образования и подготовленности, а может потому, что им это неинтересно”, - сказал Азаров.

По теме: Оппозиция складывает экземпляры послания Президента на трибуне

По его мнению, удивительно для политиков такого уровня такое отношение к документу, где содержится анализ текущей социально-экономической ситуации в стране, а также меры по развитию страны, предложенные Президентом.

“Но если это не интересует наших оппозиционеров, тогда позволительно задать вопрос: что тогда для них важно и интересно? Конечно, то, что не работает парламент - это очень большой и негативный фактор в развитии страны”, - подчеркнул Азаров.