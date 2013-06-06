Оппозиция складывает экземпляры послания Президента на трибуне
10:18, 06 июня 2013Политика
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Народные депутаты от оппозиции складывают свои экземпляры Ежегодного послания Президента на трибуне Верховной Рады.
Оппозиция складывает послание / Фото: Facebook Ольги Лаппо
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты просмотрели свои экземпляры послания.
В данное время на трибуне уже лежит большая куча бумаг.
В то же время председатель ВР Владимир Рыбак открывает заседание, несмотря на то, что депутаты от оппозиции собрались возле трибуны.
Напомним, сегодня Президент Украины Виктор Янукович в письменной форме обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде. С текстом послания можно ознакомиться здесь.
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