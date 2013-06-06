Оппозиция складывает экземпляры послания Президента на трибуне

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты просмотрели свои экземпляры послания.

В данное время на трибуне уже лежит большая куча бумаг.

В то же время председатель ВР Владимир Рыбак открывает заседание, несмотря на то, что депутаты от оппозиции собрались возле трибуны.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор Янукович в письменной форме обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде. С текстом послания можно ознакомиться здесь.