У Азарова анализируют уставные соглашения Таможенного союза

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что украинское правительство работает над анализом уставных соглашений Таможенного союза.

Об этом Л.Кожара сказал в интервью газете «День».

«На сегодняшний день украинское правительство работает над анализом всего объема уставных соглашений Таможенного союза. На данное время их уже более 200, и мы изучаем вопрос, к каким уставным соглашениям Украина могла бы присоединиться, чтобы иметь углубленное сотрудничество с Таможенным союзом, а с другой стороны - не нарушать наши обязательства в рамках других организаций, в частности ЕС», - сказал министр.

Он отметил, что многим отраслям украинской экономики не нужно интегрироваться в экономику Таможенного союза, потому что они традиционно давно там интегрированы. «И вопрос наших отношений с Таможенным союзом - как не потерять те отношения, которые были раньше», - добавил Л.Кожара.