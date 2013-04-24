У Азарова анализируют уставные соглашения Таможенного союза
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что украинское правительство работает над анализом уставных соглашений Таможенного союза.
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что украинское правительство работает над анализом уставных соглашений Таможенного союза.
Об этом Л.Кожара сказал в интервью газете «День».
«На сегодняшний день украинское правительство работает над анализом всего объема уставных соглашений Таможенного союза. На данное время их уже более 200, и мы изучаем вопрос, к каким уставным соглашениям Украина могла бы присоединиться, чтобы иметь углубленное сотрудничество с Таможенным союзом, а с другой стороны - не нарушать наши обязательства в рамках других организаций, в частности ЕС», - сказал министр.
Он отметил, что многим отраслям украинской экономики не нужно интегрироваться в экономику Таможенного союза, потому что они традиционно давно там интегрированы. «И вопрос наших отношений с Таможенным союзом - как не потерять те отношения, которые были раньше», - добавил Л.Кожара.