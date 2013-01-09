«Батькивщина» настаивает, чтобы ВР прекратила полномочия двух депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Сас.

По его словам, речь идет о министре обороны Павле Лебедеве и министре экономического развития и торговли Игоре Прасолове, которые до сих пор являются членами фракции Партии регионов.

«Я хочу, чтобы мы буквально завтра этот вопрос поставили на рассмотрение», - сказал С.Сас.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заметил, что поставит на голосование этот вопрос, если оппозиция будет голосовать за прекращение полномочий этих депутатов.

В.Рыбак напомнил, что в прошлый раз он трижды выносил на голосование предложение о прекращении полномочий депутата И.Прасолова, однако ни разу не было необходимого количества голосов.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата от Партии регионов И.Прасолова. «За» прекращении его полномочий проголосовали всего 220 депутатов из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент еще дважды пытался вернуться к рассмотрению этого вопроса, однако каждый раз не хватало необходимого количества голосов.

Игорь Прасолов 24 декабря был назначен министром экономического развития и торговли.