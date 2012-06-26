Депутаты предлагают исключить из закона русский язык

В частности, первый законопроект внесен народным депутатом от “БЮТ-Батьківщини” Владимиром Яворивским. Им предусмотрено, что под положения Хартии подпадают 8 языков: гагаузский, идиш, караимский, крымско-татарский, кримчацкий, ромский, румейский, урумский. В то же время автор законопроекта замечает, что “состояние языков национальных меньшинств Украины: белорусского, болгарского, молдавского, немецкого, польского, русского, румынского, словацкого и венгерского в Украине вполне удовлетворительно, поскольку украинское законодательство и практика традиционно уделяют пристальное внимание защите прав национальных меньшинств, в том числе и язычно-культурных, руководствуясь положениями Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине" и Закона Украины "О ратификации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств".

В.Яворивский замечает, что внесенным им законопроектом предусмотрено применение режима защиты не к языкам национальных меньшинств, а к языкам, которые могут исчезнуть с языковой карты Европы, и которые нуждаются в поддержке и особой защите.

Автором второго законопроекта является народный депутат от НУ-НС Борис Тарасюк. Автор законопроекта указал, что внесение изменений в Закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" имеет целью обеспечить правильное понимание сути Хартии, целью которой - защита языков, которым грозит исчезновение, а не защита языков национальных меньшинств. Предусмотрено, в частности, заменить слово "греческий" - словом "новогреческий", слово "еврейский" – словом "идиш", слово "русский" исключить.

Третий законопроект внесен народным депутатом из группы “Реформы ради будущего” Павлом Мовчаном. В частности, предусмотрено, что Хартия должна применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымско-татарский, молдавский, новогреческий, ромский, румынский и венгерский языки и на которые указанная статья законопроекта распространяет режим применения базовых охранных принципов, изложенных в части II Хартии.

Автор указал, что проектом закона вносятся изменения в принятый Верховной Радой Украины 15 мая 2003 года Закона Украины № 802-IV "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с целью приведения названия действующего закона в соответствие с новой редакцией официального перевода Хартии на украинский язык и исправление некорректно поданных названий некоторых языков в статье 2 действующего закона.

П.Мовчан заметил, что необходимость внесения изменений, которые предлагаются данным законопроектом, предопределена также потребностью изменения перечня языков, подлежащих защите, на основе объективной оценки фактического состояния языков в Украине и учета реальных возможностей и потребностей государства в контексте положений аутентичных текстов Хартии. Аутентичные тексты Хартии, изложенной на официальных языках Совета Европы, – английском и французском, указывают на то, что в настоящем международном правовом акте речь идет о "региональных или миноритарных языках", языках, находящихся под угрозой вымирания, а не о "региональных языках или языках меньшинств".