Власенко: Немецкие врачи не советуют медлить с лечением Тимошенко

Немецкие врачи, проводившие медицинский осмотр бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, уверены в необходимости ее срочного лечения, поскольку состояние экс-премьера может ухудшиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«ТИМОШЕНКО нуждается в немедленном лечении в условиях специализированного стационарного медицинского учреждения. Это лечение - я подчеркиваю еще раз - по мнению немецких врачей, необходимо начать немедленно, поскольку картина заболевания может ухудшиться, как они отметили в своем заключении. На сегодняшний день это не только позиция немецких врачей, это также позиция Европейского суда по правам человека», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, Европейский суд по правам человека принял решение указать правительству Украины на то, что Ю.ТИМОШЕНКО должна лечиться в надлежащих условиях, в частности за пределами колонии.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что Европейский суд принял это решение на основании правила 39 регламента суда, а это правило применяется только в случаях, когда судьи считают, что есть угроза жизни человека.

«Таким образом, вынося это предписание, Европейский суд констатировал, что есть угроза жизни ТИМОШЕНКО, а, основываясь на заключении немецких врачей, сделал вывод о том, что эта угроза возникла в связи с тем, что на протяжении полугода ТИМОШЕНКО в Украине не лечили», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Также он подчеркнул, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ обязан дать указание обеспечить надлежащее лечение Ю.ТИМОШЕНКО.

«Именно такой способ выполнения предписания Европейского суда по правам человека защита ТИМОШЕНКО считает наиболее оптимальным и наиболее эффективным. Я хочу напомнить, что выполнение решений Европейского суда по правам человека является юридической обязанностью Государства Украина. Я считаю политическими инсинуациями желания некоторых высокопоставленных должностных лиц, а также их заявления, что они будут продолжать лечение ТИМОШЕНКО в Качановский колонии. Это не является выполнением предписания», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 марта пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила, что «15 марта 2012 года правительство Украины было поставлено в известность о том, что 15 марта 2012 года председатель пятой Палаты Европейского суда по правам человека удовлетворил ходатайство адвокатов ТИМОШЕНКО Ю.В. о применении правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека (правило, в соответствии с которым Европейский суд имеет право требовать от государства принятия срочных мер) и обязал правительство Украины обеспечить получение заявительницей медицинской помощи, отвечающей ее жалобам, в соответствующем учреждении («to ensure that the applicant receives treatment appropriate to her complaints in an appropriate institutionalized setting»).

К заявлению адвокатов заявительницы также приложены выводы иностранных врачей, которые обследовали Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.

16 марта министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Европейский суд по правам человека не имеет права обязывать государство устанавливать способ лечения Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что при необходимости экс-премьера можно перевезти из колонии в больницу и без решения Европейского суда. Министр добавил, что законодательство Украины позволяет это делать.