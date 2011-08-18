Адвокат Луценко не исключает, что пора наказать следователя

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН не исключает, что защита будет обращаться в Генеральную прокуратуре с требованием принять меры к следователю ведомства, который на допросе сообщил водителю одного из бывших руководителей СБУ Владимира САЦЮКА Валентину ДАВЫДЕНКО, что работники милиции вели за ним наружное наблюдение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН заявил сегодня во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам И.ФОМИНА, следователь, таким образом, разгласил гражданину служебную тайну о проведении в отношении него оперативных мероприятий.

«Мы еще посоветуемся и, скорее всего, будем обращаться в прокуратуру для применения мер к следователю по этому поводу», - сказал И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО, среди прочего, выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по уголовному делу, возбужденному по результатам расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. По данным адвоката, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

По данным «Народной самообороны», Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в том, что он в 2009 году в должности министра внутренних дел, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

Поводом для возбуждения дела был допрос экс-заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА, на даче которого, как считается, был отравлен В.ЮЩЕНКО. Оказалось, что МВД якобы без санкции суда вело слежку за водителем В.САЦЮКА.

Сегодня, 18 августа, бывший водитель В.САЦЮКА В.ДАВЫДЕНКО сообщил, что в прокуратуре ему сказали, что за ним «лишние полгода незаконно велось наблюдение».

Также В.ДАВЫДЕНКО заявил, что собственноручно не написал бы заявление о незаконных действиях в отношении него в рамках проведения оперативно-розыскного дела, если бы его не вызвали в прокуратуру. По словам В.ДАВЫДЕНКО, 15 декабря прошлого года его в третий раз вызвали на допрос в прокуратуру, во время которого «следователь сказал, что нужно написать заявление, чтобы что-то было дальше».