«Потерпевший» по делу Луценко уже не считает себя таковым

Бывший водитель одного из экс-руководителей СБУ Владимира САЦЮКА Валентин ДАВЫДЕНКО не считает себя потерпевшим из-за слежки за ним в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДАВЫДЕНКО заявил сегодня во время допроса на заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, отвечая на его вопрос.

Обращаясь к В.ДАВЫДЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО спросил: «Ознакомившись с документами, вы убедились, что действительно милиция по согласованию с прокуратурой и судом проводила оперативно-розыскные мероприятия, вы продолжаете считать себя потерпевшим?».

«После этого, конечно, не могу», - сказал В.ДАВЫДЕНКО.

Ознакомившись в зале суда с материалами дела, в которых, среди прочего, расписаны все следственные действия, в частности, слежка за ним и прослушивание его разговоров, В.ДАВЫДЕНКО подтвердил, что теперь считает, что все эти мероприятия в отношении него проводились на законных основаниях.