В «Батькивщине» не обсуждают план на выборы, если Тимошенко «посадят»

Первый заместитель лидера "Батькивщины" Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что в партии даже не обсуждается сценарий участия в выборах в Верховную Раду, если председателя «Батькивщины» Юлию ТИМОШЕНКО «посадят за решетку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью «5 каналу», отвечая на вопрос, существует ли план, согласно которому "Батькивщина" будет действовать на выборах без своего лидера.

"Как можно осудить невиновного?", - спросил А.ТУРЧИНОВ. По его словам, у защиты Ю,ТИМОШЕНКО существуют такие доказательства и аргументы, которые перечеркивают заказной характер дела против лидера "Батькивщины".

Отвечая на вопрос, готова ли партия к экстремальным выборам без Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ сказал: "К экстремальным условиям должны быть сегодня готовы все граждане Украины".

Он убежден, что власть намеренно выбрала летний период проведения суда над Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы к нему было приковано меньше внимания , так как большинство находятся в отпусках.

"Я не хочу рассматривать варианты, что будет, когда начнут бросать за решетку невиновных людей. Если такие события прогнозировать, тогда вопрос выборов вообще не стоит... Нельзя говорить о перспективе выборов в условиях, когда любого могут упрятать за решетку", - добавил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, перед властью не стоит проблема, как сфабриковать дела против лидеров тех политических сил, которые имеют шансы на победу на выборах, и создать свои списки под чужим "брендом", как это произошло на местных выборах в ряде регионов со списками "Батькивщины" осенью 2010 года.

"Когда мы говорим о тоталитаризме, то тоталитаризм и выборы - это несовместимые вещи", - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.