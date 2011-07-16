Клюев: Мы реально расчищаем «авгиевые стайни»

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ убежден, что создание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ) Украины станет составляющей и базовой частью реформы отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА,

Первый вице-премьер считает, что НКРРКУ станет эффективным инструментом контроля качества и цен на услуги в отрасли.

«То, что новая власть взялась за реформу ЖКХ - показательно. Ведь состояние этой отрасли мгновенно отражается на ежедневном качестве жизни, условиях быта всех 45 миллионов граждан», - подчеркнул первый вице-премьер.

По словам А.КЛЮЕВА, предыдущая власть не смогла этого сделать, хотя собиралась в течение длительного времени. «Мы последовательно демонстрируем готовность внедрять самые необходимые реформы», - подчеркнул он.

«Реформа ЖКХ имела все шансы стать самой непопулярной, неслучайно предыдущим правительством она была отложена в «долгий ящик». Благодаря тщательному, но решительному подходу новой власти эта реформа становится реализуемой. Мы реально расчищаем «авгиевы стайни», меняем всю систему, начиная со сферы ЖКХ. Именно здесь начинается модернизация страны. Но местные власти и сами граждане должны четко понимать, что лишь с их активным участием, вместе мы сможем создать комфортные условия для жизни в нашей стране», - отметил А.КЛЮЕВ.

Напомним, что 8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Согласно указу, комиссия будет устанавливать тарифы на коммунальные услуги в соответствии с порядками формирования таких тарифов и процедур их установления, утвержденных Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ), до принятия комиссией нормативно-правовых актов по вопросам формирования и установления тарифов на коммунальные услуги.

Также НКРРУ будет осуществлять контроль над соблюдением субъектами хозяйствования условий и правил осуществления определенных видов деятельности в сфере теплоснабжения и централизованного водоснабжения и водоотвода, предусмотренных лицензиями, выданными в установленном порядке, а также форм отчетности, утвержденных НКРЭ, до принятия нормативно-правовых актов по вопросам статистической отчетности.

Кабинет министров в месячный срок должен обеспечить разработку проекта положения о НКРРУ, утвердить предельную численность работников комиссии с учетом уменьшения предельной численности работников НКРЭ, решить вопросы материально-технического и иного обеспечения деятельности комиссии и т.д.