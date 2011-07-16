Тимошенко нашла у Януковича «симптомы неизлечимой болезни»

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ оказался не готовым к полномочиям главы государства.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала в интервью журналу "Корреспондент".

"Этот человек волею разных обстоятельств получил чрезмерную, гипертрофированную власть, к которой он ни морально, ни интеллектуально, ни психологически не готов. Это у него симптомы неизлечимой болезни, он неизлечимо болен страхом перед честной политической конкуренцией", - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, власть осуществляет политические репрессии из-за страха перед своим политическим будущим. "Власть не верит в себя. ЯНУКОВИЧ не верит в свое политическое будущее. Если бы не было этих многих «не верю», Президент никогда не опустился бы до такой унизительной расправы со своим главным политическим конкурентом", - сказала она.

"Я рассматриваю этот суд и все, что происходит сегодня в стране, как начало политического конца ЯНУКОВИЧА. Да, он еще некоторое время будет работать Президентом, проводить совещания и международные встречи, давать интервью и обращаться к народу, но он уже никогда не будет Президентом, которого уважают в мире и которого любят в собственной стране", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.