Литвин: Мораторий на продажу земли будет отменен автоматически
12:38, 16 июля 2011Политика
1464 0
...как только примут закон
Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения будет автоматически отменен после принятия закона о рынке земли.
Такое мнение высказал глава Верховной Рады Владимир Литвин. По его словам, в Земельном кодексе написано, что мораторий на продажу земли действует до утверждения двух законов: о земельном кадастре и о рынке земли. На прошедшей сессии Верховная Рада уже утвердила закон о земельном кадастре.
По словам главы украинского парламента Владимира Литвина в этом вопросе нет предмета для дискуссий. Сохранение моратория ведет к тому, что земля разворовывается за копейки теневым путем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter