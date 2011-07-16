Литвин: Мораторий на продажу земли будет отменен автоматически

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения будет автоматически отменен после принятия закона о рынке земли.

Такое мнение высказал глава Верховной Рады Владимир Литвин. По его словам, в Земельном кодексе написано, что мораторий на продажу земли действует до утверждения двух законов: о земельном кадастре и о рынке земли. На прошедшей сессии Верховная Рада уже утвердила закон о земельном кадастре.

По словам главы украинского парламента Владимира Литвина в этом вопросе нет предмета для дискуссий. Сохранение моратория ведет к тому, что земля разворовывается за копейки теневым путем.

Ура-Информ