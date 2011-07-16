Байк-шоу в Севастополе проходит под лозунгами славянского единства

Крупнейшее в СНГ байк-шоу, организованное московским мотоклубом "Ночные волки", открылось в ночь на субботу под Севастополем: на территории бывшего карьера у горы Гасфорта недалеко от Балаклавы. По оценкам милиционеров, в мероприятии участвовали около 50 тысяч человек: около 10 тысяч на мотоциклах, остальные - зрители".

Была показана специально подготовленная программа с большим количеством спецэффектов, видео- и лазерной анимацией, каскадерскими трюками. Впервые в программе участвовали спортсмены, выступающие на чемпионатах по мотофристайлу - прыжках на мотоциклах с трамплинов.

Основной идеей открытия байк-шоу, которое проходит под Севастополем третий год подряд, отмечает РИА "Новости", стало "возрождение единства славянских народов, экономической и политической мощи России".

Мотоциклисты в субботу планируют прибыть на Нахимовскую площадь Севастополя для возложения венков к мемориалу защитникам и освободителям города от фашистов, а также посетить исторические места города. Вечером у горы Гасфорта пройдут заключительные мероприятия байк-шоу: турнир по тайскому боксу и микс-файту, а также концерт.