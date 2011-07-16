Районные госадминистрации следует ликвидировать?

Представители органов местного самоуправления Тернопольской области призывают ликвидировать райгосадминистрации и предоставить им максимальные полномочия в управлении территориями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении, принятом на расширенном заседании Совещательного совета по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти под председательством председателя областного совета Алексея КАЙДЫ. Участие в заседании также приняли члены Ассоциации органов местного самоуправления «Рада Тернопільщини» и регионального отделения Ассоциации городов Украины. На заседании Совещательного совета также присутствовал киевский эксперт по вопросам управления территорией Юрий ГАНУЩАК, который в течение продолжительного времени работает над разработкой концепции проведения административно-территориальной реформы в Украине.

В своем заявлении представители органов местного самоуправления Тернопольской области отмечают, что в Украине уже давно назрела необходимость проведения реформ в сфере местного самоуправления, поскольку «несовершенство действующего законодательства в этих вопросах порождает компетенционные споры между разными уровнями власти как по горизонтали, так и по вертикали, вносит дополнительное напряжение в отношения между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти».

По мнению подписантов заявления, одним из существенных проявлений противоречивости и несовершенства существующей территориальной организации власти в Украине является чрезмерная централизация государственной власти, которая негативно сказывается на развитии регионов, поскольку прямое государственное управление превалирует над местным самоуправлением.

«Попытка встроить самоуправляющиеся институции в административную государственную вертикаль привела к фактической подчиненности и несамостоятельности органов местного самоуправления. Считаем недопустимой ситуацию, когда чиновник областного или районного уровня, который назначается на должность одним лицом, позволяет себе выражать недоверие или грубо вмешиваться в работу руководителя органа местного самоуправления, которого на эту должность избирают, то есть выражают доверие тысячи жителей той или другой территориальной общины», – говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, предпосылкой достижения сбалансированности местных и государственных интересов является формирование и введение взвешенной государственной политики относительно регионов, особенно в аспекте финансового обеспечения их социально-экономического развития, согласованности полномочий и действий органов местного самоуправления и регионального управления.

Следовательно представители органов местного самоуправления Тернопольской области считают необходимым осуществить четкое разграничение полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти, после чего органам местного самоуправления предоставить максимальные полномочия в вопросах управления территориями.

«В рамках этого при районных и областных советах должны быть созданы исполнительные органы советов, а на областные администрации должны быть возложены лишь наблюдательные и контрольные функции. Соответственно, институт районных государственных администраций должен быть ликвидирован», – говорится в заявлении.

Также авторы заявления считают необходимым определить четкий механизм формирования местных бюджетов, который бы обеспечивал единую, понятную, прозрачную формулу их исчисления с обязательным 100% финансированием расходов на делегированные полномочия.

Кроме этого в заявлении предлагается разработать и принять «Избирательный кодекс», который установил бы единые и неизменные правила проведения выборов в советы всех уровней.

Заявление направлено Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины.