Королевская: международные рейтинги выносят Украине приговор

Народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») считает, что отсутствие реакции на фундаментальные проблемы экономики со стороны власти подрывает стабильность национальной валюты, результатом чего может стать обвал курса гривны - при первых же серьезных колебаниях на внешних рынках.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ в Мелитополе, комментируя заявление вице-премьер-министра по социальной политике о том, что экономика Украины стремительно развивается.

«Многочисленные встречи с промышленниками и предпринимателями показывают противоположную картину. Как и международные рейтинги, которые фактически выносят Украине приговор», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она привела данные о размере отрицательного сальдо внешней торговли Украины, которое за январь-май 2011 г. достигло 4 млрд. 625,9 млн. дол. «Это - опасная экономическая тенденция. И, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось в 2,3 раза (1 млрд. 981,4 млн. дол в январе-мае 2010 г), власть не реагирует», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, на импорт тратятся не только экспортные доходы, но и зарубежные займы. «Власти приходится молиться на кредиты МВФ, которые на самом деле только усложняют ситуацию. Во-первых, увеличивается валовой долг Украины, который уже достиг 120 млрд. долл. Во-вторых, оказывается дополнительное давление на курс гривны во время расчетов по займам. Таким образом, торговый дефицит растет, госдолг увеличивается, а структура экономики при этом остается прежней – сырьевой и полуфабрикатной», - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Во всем мире отрицательный торговый баланс «лечится» привлечением инвестиций, которые позволяют обновить экспортное производство, сделать его более конкурентоспособным, в конечном итоге обеспечивают более привлекательное место страны на мировых рынках. А как эти инвестиции привлечь, если дерегуляция остается на бумаге, вместо борьбы с теневой экономики происходит борьба за теневые потоки, а вместо борьбы с коррупцией – ее централизация? Если вместо долгосрочного плана действий, которому бы поверили инвесторы, продолжается жизнь из месяца в месяц в ожидании следующей подачки?» - задает вопросы Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

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«Не «дерибаньте» госсобственность между своими, наведите порядок в госзакупках, реально сократите количество контролирующих органов, минимизируйте их полномочия – только это станет тем сигналом, услышав который инвесторы может и не рванут в Украину, но начнут к ней присматриваться. Это же снимет колоссальный «коррупционный налог», который непосильным бременем сегодня лежит на отечественном бизнесе. Это и есть та реальная реформа, которую от правительства ожидают в Украине и за ее пределами», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.