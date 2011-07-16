Глава налоговой: НДС стал доходным для госбюджета

Разница между уплаченным в бюджет и возмещенным налогом на добавленную стоимость (НДС) возросла вдвое.

Об этом вчера на заседании коллегии заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО, сообщает пресс-служба ГНС.

По его словам, во втором квартале разрыв между начисленным и заявленным к возмещению налогом на добавленную стоимость составляет 6,3 млрд. грн., тогда как в начале года этот показатель был 3,3 млрд. грн.

«Объем экспорта возрос почти в полтора раза, но заявки на возмещение фактически остались на уровне прошлого года. Это свидетельствует только о масштабах злоупотреблений, которые имели место в этой сфере. В истории украинской экономики были периоды, когда сальдо между уплатой и компенсацией НДС было почти нулевым – государство раздавало всё, что собирало. Сегодня эта позорная практика прекращена, и этот налог реально наполняет бюджет», - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его мнению, рост «доходности» НДС для бюджета стал возможным вследствие введения автоматического возмещения и ужесточения борьбы с теневым сектором и фиктивным предпринимательством.

«К нашему счастью, мы добились того, что фирмам, которые занимались только печатанием «липовых» налоговых накладных, существовать становится все труднее. Но, к сожалению, такие махинаторы до сих пор есть и продолжают наносить вред экономике. Наша задача – полностью вывести с игры тех, кто производит для страны только бумаги с печатями», - заметил председатель ГНС Украины.