Пресс-конференция легендарного гитариста Гари Мура

6 октября в 19.30 в Киеве, в отеле Премьер-палац, состоится пресс-конференция с легендарным гитаристом Гари МУРОМ.

Концерт состоится в столице 7 октября. Также музыкант посетит Днепропетровск, Харьков и Одессу.

Гари МУР – при звуке этого имени чувствуешь, как душа начинает петь, словно его волшебный Les Paul… Сильные эмоции, яркие переживания и меланхолия - все это в стихах его песен, безупречном саунде группы и в удивительно певучем, но по-мужски жестком и цельном звуке гитары, – гитары настоящего Мастера. Музыкант мирового уровня, более тридцати лет назад открывший гитарную музыку «белого блюза» широкому кругу слушателей.

Музыка является частью его самого, его продолжением, - его жизнью, эмоциями, а поэтому искренна и глубока, и действует столь гипнотически на всех нас.

Гари МУР – это один из наиболее известных и любимых слушателями нашего земного шара гитарист. В начале своей творческой карьеры он был участником нескольких знаменитых рок-бэндов (среди которых - Thin Lizzy, Colosseum II и Skid Row), с которыми он работал в 70-е. Имя Гари МУР стало нынче поистине бренд-нэймом, а исполнительская манера остается абсолютно узнаваемой и неподражаемой, независимо от того, играет ли мэтр хард-рок, металл, романтичные баллады или столь излюбленный им блюз.

Still Got The Blues, Empty Rooms, Story Of The Blues, Midnight Blues, The Loner, Out In The Fields, The Wild Frontier и конечно же Parisenne Walkways (мировой хит, который отмечает свое 30–летие) композиция, в которой виртуозная игра гитариста проявляется в полной мере.

Для аккредитации: Отдел рекламы, Максим ДУДКО, 067-630-25-02, maxim@konstantind.com

Ссылка на материалы: http://upload.com.ua/get/901908029/