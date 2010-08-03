В новом законе о местных выборах заложен ряд рисков

Отечественные эксперты констатируют, что в новом законе о местных выборах, вступившего в силу 31 июля, заложен ряд рисков для общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции в Киеве, которая состоялась при участии председателя Совета Лаборатории законодательных инициатив Игоря КОГУТА, заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея ГОЛОБУЦКОГО, руководителя политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светланы КОНОНЧУК.

Они выразили мнение, что позитивом в новом законе является отделение проведения местных выборов от парламентской и президентской кампании, в то же время отметили, что данный закон хранит “партийный характер избирательных процедур”, которым формируются органы местного самоуправления. К тому же, как подчеркнула С.КОНОНЧУК, осложняется процедура подсчета голосов, поскольку вступает в силу пропорционально-мажоритарная система выборов, которая, в отличие от пропорциональной, “еще более коррупционная”.

“Если говорить об избирательных правах граждан, то я бы сказала, что все-таки они будут, как и раньше, ограниченными. То есть, полный объем тех конституционных прав, которые связаны с правом баллотироваться и принимать участие в работе органов самоуправления через депутатский мандат, немного сужены”, - отметила также С.КОНОНЧУК.

Со своей стороны А.ГОЛОБУЦКИЙ обратил внимание на то, что новый закон не исключает возникновения проблемы, связанной с доступом граждан к информации о членах избирательных списков. Он прогнозирует, что списки кандидатов будут формироваться как и при действии предыдущего закона: “где-то за деньги, где-то за договоренности, будет отсутствие любой идеологии”.

“В данном законе мы получаем, что ничего абсолютно не будет изменено, придут те же люди, на те же темы и будут решать те же вопросы”, - убежден эксперт.

По словам И.КОГУТА, ключевым риском является то, что дискурс и сообщение во время избирательной кампании не будут касаться местной проблематики, а усилия будут направляться на переориентацию избирателя. С другой стороны пропорционально-мажоритарная система в условиях украинской политической культуры, по его убеждению, приведет к значительному влиянию админресурса на установление окончательных результатов выборов и формирование образований в советах: “Мажоритарщики, которые могли быть более-менее независимыми, сегодня попадают в зависимость от администраций, от бизнесовых интересов. Поэтому мы можем предусмотреть, что во многих советах образуются достаточно специфические большинства, которые не всегда будут отвечать волеизъявлению граждан, а будут ориентироваться исключительно на бизнесовые интересы”.

К тому же, осложняет ситуацию также отсутствие избирательных программ. “Списки есть, программ - нет. И кого мы тогда избираем на уровне города?”, - заметил председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив.

Он также констатировал, что новое законодательство оставляет возможность избрания городского председателя незначительным количеством голосов избирателей, что закладывает возможность конфликтов как с обществом, так и с городским советом.

Кроме того, И.КОГУТ обратил внимание на короткие сроки избирательной кампании: “Я не думаю, что мы будем иметь безумные проблемы, хотя это может выглядеть так, что за 50 дней провести национальную избирательную кампанию - это проблемно”. Он не исключает проблем с формированием избирательных комиссий и их работой, политических злоупотреблений в интересах партий, имеющих “определенные привилегии” в парламенте или на местном уровне.

Акцентировал эксперт внимание также на том, что осталась проблема с механизмом уточнения списков избирателей, а также ролью гражданского общества в осуществимые наблюдения за ходом голосования.

“Я не исключаю, что ВР вернется к рассмотрению данного закона в начале новой сессии. Есть большая вероятность этого. Насколько я помню, 7 сентября собирается пленарное заседание, начинается сессия, будет попытка вернуться к данному закону, его немного доработать”, - сказал И.КОГУТ.

В то же время он считает такое возвращение к закону “сомнительным”, поскольку 11 сентября начнется избирательная кампания.

“С одной стороны изменения могут нести определенный позитивный потенциал, с другой - мы традиционно играем в эту игру, наступаем на те же грабли: меняем закон, совершенствуем его уже в ходе избирательной кампании”, - отметил эксперт, напомнив, что согласно замечаниям Венецианской комиссии, закон о выборах не может меняться в период полгода до избирательной кампании.