С понедельника украинцам будет еще сложнее получить шенгенскую визу?

Новый Визовый кодекс Европейского Союза, который вступает в силу 5 апреля 2010 года, еще больше усложнит для украинцев и без того непростой процесс получения шенгенских виз, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, многие из положительных на первый взгляд новшеств кодекса могут остаться не более чем декларациями. К таким, в частности, относится положение, которое якобы защищает права заявителей (вступает в силу через год, 5 апреля 2011 года). Как пишет издание, возможность обжалования отказа в выдаче визы станет обязательной для всех стран Шенгенской зоны (до сих пор несколько стран этого не разрешали), причем в письме об отказе должна быть прописана процедура такого обжалования. Однако, отмечают «Комментарии:», как это право может быть реализовано на практике можно увидеть уже сейчас: многие дипломатические миссии, не долго думая, отправляют «жалобщиков» в административные суды в столицах своих стран.

В то же время новый кодекс расширяет возможности консульств относительно отказа во въезде заявителю, который не понравился. К нынешним четырем причинам отказа добавляются отсутствие страховки и «обоснованные сомнения относительно действительности предоставленных документов или возможности подтвердить указанные в них данные, а также искренность намерений заявителя покинуть территорию Шенгена до окончания срока действия визы».

Кроме того, отмечает издание, консульства, как и раньше, могут варить воду, требуя от заявителей предоставить дополнительные справки: Визовый кодекс не предусматривает единого и полного перечня документов для получения разрешения на право въезда в Европу. В документе прописан только «базовый набор» справок.

Не оправдались и ожидания относительно возможности заполнять анкеты на украинском языке. В соответствии с Визовым кодексом, существует пять возможных вариантов подачи анкеты: на языке страны, у которой запрашивается виза (транзитной), на языке принимающего государства, на языках обеих стран, на языке государства - представителя (если в стране нет посольства страны назначения), а также на одном из официальных языков ЕС.

Теоретическими пока остаются возможность прямого доступа в консульские учреждения и ограничение стоимости услуг посреднических коммерческих структур (не более 50% консульского сбора), заявленные в новом Визовом кодексе.

В большинстве случаев, пишут «Комментарии:», услуги «визовых центров» стоят как минимум 70% от визового сбора. Ни в посольствах, ни в визовых центрах «Комментариям:» не смогли сообщить, планируется ли снижать цены на эти услуги. В частности, на сайте Визового центра Посольства Испании информация о ближайшем изменении тарифов касается перехода с 1 апреля на уплату консульского сбора в гривне. Размер сервисного сбора значится на уровне 21 евро + 20% НДС.