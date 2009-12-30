Генпрокуратура увидела у Луценко явный перебор

Руководство Генеральной прокуратуры предлагает министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО определиться с вопросом оценки сотрудничества с органами прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА, комментируя негативные высказывания Ю.ЛУЦЕНКО на днях во Львове в адрес Генпрокуратуры.

По словам В.ПШОНКИ, в Генпрокуратуре “посмотрели выступления” Ю.ЛУЦЕНКО на коллегиях в ГПУ в этом году и отметили, что он 19 раз одобрительно отзывался о сотрудничестве с органами прокуратуры.

«То есть, здесь (имеется в виду в высказываниях Ю.ЛУЦЕНКО) явный перебор у Юрия Витальевича. Ему нужно как-то определиться, где все-таки ложь, а где истина, если он занимает такую должность... Тем более, в критике органов прокуратуры, которую он допускает. А то у него такие высказывания, что одно противоречит другому», - сказал В.ПШОНКА, добавив при этом, что эти высказывания, в первую очередь, «дезорганизуют милицию».

«Думаю, это не идет на пользу Министерству внутренних дел. А Юрию Витальевичу, находясь в отпуске, нужно думать о проблемах, которые есть в его ведомстве: там много проблем, нужно их не накапливать, а решать», - отметил В.ПШОНКА.

В свою очередь, другой заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН по этому поводу отметил, что достаточно трудно комментировать обвинение главы МВД в адрес Генпрокуратуры, поскольку они не имеют никакой конкретики.

«Все мы понимаем, что когда начинается политика, то юриспруденция заканчивается. Кстати, заканчивается и искренность», - сказал он.

При этом В.ЩЕТКИН добавил, что в этом году, “во-первых, заметно улучшилась результативность борьбы с взяточничеством и коррупцией, и во-вторых, - началась предвыборная кампания, в которой Юрий Витальевич, как он сам признает, активно участвует за так сказать собственный счет”.

В контексте сказанного заместитель генпрокурора на один из упреков Ю.ЛУЦЕНКО, что, в частности, в Генпрокуратуре не расследуются уголовные дела по фактам злоупотребления в Минтрансе, выявленные во время двух премьерств Виктора ЯНУКОВИЧА, В.ЩЕТКИН сообщил, что уже направлены в суд три уголовных дела по поводу злоупотреблений должностными лицами Юго-Западной, Южной и Одесской железных дорог.

По его словам, в отношении двух руководителей уже вынесен обвинительный приговор, а на очереди - окончание расследования других дел о нарушениях в указанном министерстве.

«Поэтому говорить, что эти дела не расследуются, не объективно», - отметил В.ЩЕТКИН.