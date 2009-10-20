Тигипко: реструктуризация долгов «Нафтогаза» дорого обойдется Украине

«Реструктуризация долгов «Нафтогаза Украины» недешево обойдется стране. К кабальному газовому договору сейчас добавились кабальные условия кредитования». Так бывший министр экономики Украины Сергей ТИГИПКО прокомментировал сообщение об условиях реструктуризации долгов «Нафтогаза».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он отметил, что технический дефолт НАК по еврооблигациям повлек повышение ставки кредитования по всем внешним обязательствам госкомпании. «Элементарный расчет свидетельствует, что отсрочка выплаты кредитов обойдется «Нафтогаза» в дополнительные 700 млн. долларов», – говорит С.ТИГИПКО. В результате «удачной», по мнению чиновников «Нафтогаза», реструктуризации долгов иностранные банкиры дополнительно заработают от 2 до 5% годовых.

По мнению политика, компания все глубже погружается в долговую трясину. Кто и за счет чего будет оттуда ее вытягивать, до сих пор непонятно. «Правительственные гарантии по обязательствам газовой компании – фикция. Такие гарантии может давать только полноправный министр финансов, а такого у нас до сих пор нет, – говорит С.ТИГИПКО. – А значит, реструктуризация долгов – это не только дополнительные расходы, но и угроза международного кредитного скандала».

Главным источником всех нынешних проблем «Нафтогаза» С.ТИГИПКО считает кабальный для страны газовый договор. Необходимость ежемесячно оплачивать непомерно дорогой российский газ не дает НАК возможности рассчитываться по другим обязательствам. “В результате, когда-то дешевые кредиты превращаются в непосильный груз для страны», - отмечает С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска 500 млн. дол., срок погашения – 30 сентября 2009 года.

24 сентября с.г. НАК «Нафтогаз Украины» предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Предлагалось увеличить купонную ставку из текущих 8,125% до 9,5% годовых.

19 октября пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что большинство держателей еврооблигаций НАК согласились на предложенную компанией реструктуризацию.

Согласно сообщению, 19 октября в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций компании на сумму 500 млн. дол. Во время собрания держатели ценных бумаг провели голосование по поводу запланированной НАК «Нафтогаз Украины» программы обмена внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок, в обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. дол., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.