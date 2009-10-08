Бютовец уверяет, что в отмене рыночного сбора никаких подвохов нет

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), советник премьер-министра Украины Александр ФЕЛЬДМАН считает, что в решении правительства об отмене рыночного сбора нет никаких подвохов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, комментируя вчерашнее решение правительства одобрить законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины, А.ФЕЛЬДМАН заявил: «Это действительно искреннее и эффективное решение, направленное на облегчение жизни предпринимателей в условиях экономического кризиса».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, у него была отдельная встреча с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО по вопросу отмены рыночного сбора, в ходе которой глава правительства «развеяла все опасения» предпринимателей-рыночников относительно этой инициативы правительства.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что отмена рыночного сбора не будет сопровождаться введением «драконовских компенсаций», что «произойдет отмена и все».

По его словам, местные бюджеты получат компенсацию «выпадающих» поступлений от рыночного сбора. «Этот вопрос учтен и проработан правительством, так что местные бюджеты не пострадают», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Депутат отметил, что украинские предприниматели, за годы экономических экспериментов, уже по привычке ожидают, что любое благое дело оборачивается очередным «закручиванием гаек». В то же время А.ФЕЛЬДМАН заверил, что в данном случае действительно будет лучше.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

На брифинге Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что перед принятием такого решения был проведен взвешенный анализ ситуации, в которой работают предприниматели на рынках.

«Мы приняли такое решение абсолютно осознанно… и будем настаивать на том, чтобы до конца недели Верховная Рада имела возможность проголосовать за этот законопроект», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.