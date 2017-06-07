Насиров нарушил условия меры пресечения, не сдав свой британский паспорт – прокурор
По словам прокурора, доказательством того, что Насиров имеет паспорт гражданина Великобритании, является официальное подтверждение от этой страны.
Сторона обвинения объяснила, почему хочет зачислить залог отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в госбюджет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве судебного заседания Соломенского районного суда заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.
"По нашему мнению, имеет место нарушение процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого Насирова. Он не в полной мере выполнил обязанность сдать паспорта, которые дают право выезда за границу. Речь идет о британском паспорте", - сказал Симкив.
Он также отметил, что доказательством того, что Насиров имеет паспорт гражданина Великобритании, является официальное подтверждение от этой страны.
В то же время Насиров заявил журналистам, что не имеет британского паспорта. Он считает, что сегодняшнее ходатайство САП и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно зачисления в госбюджет 100 млн грн залога, который за него внесли его жена и тесть, служит для того, чтобы "перекрыть бездействие (следствия - УНИАН) по сути дела".
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Справка УНИАН. 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).
Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - в отсутствие надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству ущерб в размере около 2 млрд грн.
Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.
27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца, до 26 июня.
Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, но ему отказывали.
31 мая Насиров заявил, что использует «все конституционные методы» для выезда на лечение в США.