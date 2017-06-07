Насиров нарушил условия меры пресечения, не сдав свой британский паспорт – прокурор

Сторона обвинения объяснила, почему хочет зачислить залог отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве судебного заседания Соломенского районного суда заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

"По нашему мнению, имеет место нарушение процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого Насирова. Он не в полной мере выполнил обязанность сдать паспорта, которые дают право выезда за границу. Речь идет о британском паспорте", - сказал Симкив.

Он также отметил, что доказательством того, что Насиров имеет паспорт гражданина Великобритании, является официальное подтверждение от этой страны.

В то же время Насиров заявил журналистам, что не имеет британского паспорта. Он считает, что сегодняшнее ходатайство САП и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно зачисления в госбюджет 100 млн грн залога, который за него внесли его жена и тесть, служит для того, чтобы "перекрыть бездействие (следствия - УНИАН) по сути дела".

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Справка УНИАН. 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - в отсутствие надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца, до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, но ему отказывали.

31 мая Насиров заявил, что использует «все конституционные методы» для выезда на лечение в США.