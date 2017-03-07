Суд арестовал Насирова на 60 дней с возможностью внесения залога

Судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, передает корреспондент УНИАН.

Суд избрал для председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

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Кроме того, в случае внесения залога суд обязал Насирова носить электронное устройство контроля, сдать паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу, а также воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного производства.

Кроме того, в постановлении говорится о том, что Насиров будет содержаться под стражей с момента провозглашения этого решения и до внесения залога, если такой будет внесен.

Данное постановление суда может быть обжаловано в Апеляционном суде города Киева в течение 5 дней.

Напомним, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Таким образом, суд снизил размер залога в 20 раз.

Справка. 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.