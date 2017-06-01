У Насирова рак щитовидной железы - СМИ (документ)

Роман Насиров просил детективов НАБУ предоставить ему возможность выехать в США для прохождения лечения папиллярного рака щитовидной железы по протоколу "АТА" (рекомендованный курс лечения/наблюдения 5 лет), который ему рекомендовали в Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек (г. Бетесда, штат Мериленд) на период с 11 по 30 июня 2017 г.

Об этом говорится в поданном в НАБУ прошении отстраненного главы ГФС Романа Насирова и заключении судебного медицинской экспертизы относительно состояния его здоровья, которые есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В частности, Насиров просил разрешить ему выезд на лечение в период с 11 по 30 июня 2017 года в отделение клинической эндокринологии Национального института изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек (г. Бетесда, штат Мериленд), выдать ему загранпаспорт, временно снять с него электронный браслет и обеспечить беспрепятственный выезд с территории Украины.

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К прошению Насиров приложил среди прочего заключение судебно-медицинской экспертизы состояния его здоровья. В заключении говорится, что клиническими врачами у Насирова было установлено протекание следующих заболеваний:

ишемическая болезнь сердца (нестабильная стенокардия (02.03.2017) винцевых артерий;

рак (папиллярный) щитовидной железы и другие.

Именно для послеоперационного терапевтического лечения рака Насиров и просит разрешить ему выезд за границу, так как лечение по рекомендованному ему протоколу "АТА" в Украине невозможно.

Также информацию о том, что у Насирова диагностировали папиллярный рак щитовидной железы, подтвердили источники РБК-Украина в окружении Насирова.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.