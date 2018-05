Сенат Нидерландов проведет голосование по ассоциации Украина-ЕС в конце мая - журналист

Сенат Нидерландов проведет дебаты о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Кроме того, Йозвяк написал, что 30 мая состоится голосование сената по ратификации Соглашения.

"Голландский сенат проведет дебаты по Соглашению об ассоциации с Украиной 23 мая и проголосует 30 мая", - написал Йозвяк.

the Dutch senate will debate the #Ukraine AA on 23 May and vote on it on 30 May.