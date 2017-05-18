Сенат Нидерландов проведет голосование по ассоциации Украина-ЕС в конце мая - журналист

Сенат Нидерландов проведет дебаты о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Кроме того, Йозвяк написал, что 30 мая состоится голосование сената по ратификации Соглашения.

Читайте такжеВ АП назвали дату, когда безвиз для Украины вступит в силу

"Голландский сенат проведет дебаты по Соглашению об ассоциации с Украиной 23 мая и проголосует 30 мая", - написал Йозвяк.

the Dutch senate will debate the #Ukraine AA on 23 May and vote on it on 30 May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 18 мая 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что Украина заслуживает на усиленный вариант ассоциации с Европейским Союзом.

Климкин отметил, что Украина уже имеет решение о предоставлении безвизового режима с Европейским Союзом. Он также выразил надежду, что в ближайшие дни будет окончательное решение относительно ратификации Соглашения между Украиной и ЕС со стороны Нидерландов."

23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.