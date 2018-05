Грузия посмеялась над Путиным в своей песне для Евровидения

Для ежегодного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Москве, Грузия выбрала диско-песню с намеком на российского премьера Владимира Путина, сообщает The Times.

Песня "We Don`t Wanna Put In" (буквально: "Мы не хотим в этом участвовать"; на слух: "Нам не нужен Путин"), содержащая игру слов с намеком на российского лидера, в исполнении группы "Стефан и 3G" стилизована под диско 70-х годов. Впрочем, иронизирует автор статьи, вряд под эти ритмы будут "пританцовывать организаторы" конкурса.

Полностью припев звучит так:

We don`t wanna put in.

The negative move

It`s killin` the groove.

("Мы не хотим участвовать

В этом неправильном шаге.

Он убивает праздник".)

Затем следует призыв: "You better change your perspective" ("Вам лучше сменить свою перспективу").

Также в песне есть строчка: "Gonna try to shoot in some disco tonight" ("Попытаемся сегодня вечером "зажечь" в стиле диско"), отмечает Хэлпин. Во время исполнения в Тбилиси женское трио падает, будто застреленное, а автор песни Стефан Мгебришвили читает рэп: "I love Europe" ("Я люблю Европу").

12 мая представителям Грузии придется побороться за одно из девяти мест с представителями Боснии и Герцеговины, Швеции, Израиля, Бельгии, Андорры, Чехии, Черногории, Исландии, Болгарии, Португалии, Швейцарии, Македонии, Финляндии, Белоруссии, Турции, Румынии, Мальты и Армении. В случае успеха через четыре дня они в прямом эфире на всю Россию и Европу смогут исполнить свою песню.

Как отмечает журналист издания, уже сейчас в комментариях на официальном сайте конкурса многие предполагают возможность протестного голосования - многие страны Прибалтики и Восточной Европы могут проголосовать за эту песню, чтобы унизить российского лидера и добиться того, чтобы Евровидение в следующем году поехало в Грузию.

ИноПресса