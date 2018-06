ЕС может предоставить Украине "безвиз" уже 11 июня – журналист

Европейский союз может предоставить Украине безвизовый режим 11 июня 2017 года.

Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

"Для Украины, пленарное заседание ЕП (Европарламента – ред.) для голосования за "безвиз" состоится 6 апреля и ЕС, вероятно, поддержит его 26 апреля. Подпись (состоится – ред.) +\- 15 мая, вступление в силу +\- 11 июня», – предполагает журналист.

for #Ukraine,EP plenary to vote for visa lib 6 April & Eu ambs likely to endorse 26 April. Signature +\- 15 May, entry into force +\- 11 jun