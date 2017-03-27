Для Грузии начал действовать безвизовый режим с ЕС

Во вторник, 28 марта (в 23:00 27 марта по киевскому времени) начал действовать безвизовый режим Евросоюза для Грузии, пишет ТСН.

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Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии опубликовали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил безвиз для Грузии 27 февраля 2017 года, а 1 марта состоялась официальная церемония подписания документов между ЕС и Тбилиси.

Грузия уже два дня празднует начало безвизового режима с Евросоюзом. Трехдневные торжества начались 26 марта и финишируют 28-го, в день, когда грузины получили право ездить в ЕС без виз.